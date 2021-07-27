وفاة الممثلة والإعلامية الجزائرية سهام أوشلوش بكورونا

2021/07/27 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت، الممثلة والإعلامية الجزائرية، سهام أوشلوش، الاثنين، متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

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