الدفاع المدني تعلن إرسال 10 فرق لإخماد حريق داخل بناية تراثية وسط بغداد

2021/07/27 | 18:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، إرسال 10 فرق لإخماد حادث حريق داخل بناية تراثية قديمة وسط العاصمة بغداد. وذكر بيان للمديرية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل بناية تراثية قديمة مكونة من طابقين مشيداً اجزاء منها من الخشب والشناشيل البغدادية القديمة في منطقة …

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