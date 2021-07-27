الصحة تسجل 71 حالة وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/07/27 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة العراقية 71 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وقالت الوزارة في بيان إن مختبراتها سجلت أيضا أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد فقط في مؤشر خطير على استمرار الارتفاع بالإصابات، وأشارت الصحة إلى أن مجموع الذين تلقوا اللقاح بلغ اكثر من مئة وإحدى عشر الفا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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