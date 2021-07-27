بعد الاتفاق على سحب القوات الأمريكية.. مطالبات نيابية بإنهاء التواجد التركي في العراق - عاجل

2021/07/27 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالبت عضو مجلس النواب ندى شاكر، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية بالتوجه لإنهاء التواجد التركي في العراق، بعد الاتفاق على سحب القوات الأمريكية من البلاد.وقالت شاكر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد الاتفاق على انسحاب القوات الأمريكية يجب على الحكومة ان تعمل سريعاً على انهاء التواجد التركي في العراق وإيقاف جميع تدخلات دول الجوار، لغرض تحقيق السيادة الكاملة للبلاد".

وأشارت إلى أنه "اذا كانت التدخلات التركية والعمليات العسكرية التي تقوم بها في العراق دون علم الحكومة فهذا يعتبر خرق للسيادة العراقية، واما اذا كان بعلم الحكومة فيجب عليها توضيح ذلك للرأي العام".

وأضافت شاكر، أنه "لا يمكن لأي بلد في العالم يمتلك سيادة حقيقية ان يسمح بتدخل الدول الأخرى في شؤونه "مؤكدة أن "العراق لا يستطيع التدخل في شؤون اي دولة مجاورة لذلك يجب على تركيا وغيرها التعامل بالمثل مع العراق".

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