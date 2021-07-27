بيان من الإعلام الأمني بشأن قاتل نجل فاطمة البهادلي

2021/07/27 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الإعلام الأمني==============بإشراف مباشر من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة، مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تتمكن من القاء القبض على قاتل علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي في محافظة البصرة.حيث جاءت عملية القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص وجهود استخبارية مكثفة من محل وقوع الحادث لحين القاء القبض عليه بالتعاون مع الاجهزة الامنية في إقليم كردستان العراق، كما كانت هناك جهود للسيد محافظ البصرة في المتابعة والتواصل مع الأجهزة الأمنية بخصوص هذا الحادث.=============٢٧ تموز ٢٠٢١

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