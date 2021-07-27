مساعد مدرب المنتخب الأولمبي يتحدث عن آلية اختيار قائمة لاعبي المنتخب

2021/07/27 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف مساعد مدرب المنتخب الأولمبي سعد حافظ، اليوم الثلاثاء، عن آلية اختيار قائمة المنتخب .

وقال حافظ لـ(بغداد اليوم) ان "قائمة المنتخب الأولمبي المختارة جرت باتفاق بين المدرب ومجموعة من المدربين الذين لديهم اطلاع على الدوريالعراقي بجميع فئاته العمرية"، مبينا ان "المدرب اختار اللاعبين من خلال مشاهدته لمباريات الدوري المحلي التي تعرض على القناة الناقلةللدوري".

وأضاف ان "هناك مجموعة رشحت من قبل بعض الفنيين وبعض المدربين حيث تم تسليمنا قائمة اللاعبين والتي تم تقليص العدد فيها من 80 إلى 52 لاعبا والتي تم اختيارهم بحسب قناعة المدرب"، موضحا ان القائمة قسمت الى قسمين حيث ستكون تدريبات القسم الاول صباحاومساء خلال الخمسة أيام الاولى أما الوجبة الثانية فستكون تدريباتهم في الأيام الاخيرة من المعسكر التدريبي الذي سيقام في كربلاء حيثسيتعرف في حينها المدرب على مستوى كل لاعب".

وأوضح حافظ إننا "في فترة تغير ويجب علينا عدم العودة الى السنوات السابقة"، مؤكدا ان "الجميع يسعى إلى أن يكون الفريق كتلةصحيحة والتي سيتم من خلالها تأسيس فرق عبر تنشأت هؤلاء اللاعبين من خلال زرع الثقة في ما بينهم".

وتابع انه "لا يمكن الحكم على عقلية المدرب من خلال جلستين فقط سواء من الجانب الفني أو الإداري ولكن يحتاج الى فرصة أكبر"،موضحا ان "الحديث عن تحقيق بطولات سابق لأوانه".

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