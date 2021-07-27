2021/07/27 | 18:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت قيادة عمليات البصرة عن القبض على ١٥ مطلوبا للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة وضبط اسلحة متنوعة في مناطق شمال وجنوبي قاطع المسؤولية.وذكرت القيادة بحسب بيان تلقت / نينا / نسخة منه " تمكنت قوة من اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات والشرطة الاتحادية وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة بالإضافة إلى الوكالات الأمنية والاستخبارية من إلقاء القبض على ١٥ مطلوبا للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة في مناطق شمال وجنوبي ٦ منهم بالجرم المشهود لحيازتهم أسلحة واعتدة مختلفة وذلك من خلال السيطرات المشتركة في مركز المحافظة وثلاثة آخرين بتجارة المواد المخدرة .واضاف البيان : كما تم مصادرة 6 بنادق كلاشنكوف وبندقية جي سي بالإضافة إلى كميات كبيرة من الاعتدة ومخازن اعتدة خفيفة ومتوسطة وحجز عجلات غير أصولية لاتحمل لوحات مرورية ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ١٥ مطلوبا للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة وضبط اسلحة متنوعة في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ١٥ مطلوبا للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة وضبط اسلحة متنوعة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).