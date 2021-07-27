تزاحم طلابي في الجامعات بسبب

2021/07/27 | 18:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / شهدت بعض الجامعات الحكومية والاهلية في العاصمة بغداد ، تزاحمـا طلابيـا ملحوظـا بالتزامن مع اداء الامتحانات الحضوريـة للمراحل الدراسية كافة في ظل تصاعد معدلات الاصابة بوباء كورونا ، وهو ما اطلق عليه ناشطون ومدونون تسميـة " ازمة الهواتف " .وازدحمت الاروقة الجامعيـة بمئات الطلاب والطالبات الذين احتشدوا لساعات لاستلام هواتفهم النقالة بعد ادائهم الامتحان الدراسي ، وهو ما اثار موجة اعتراضات وانتقادات طلابية حادة بسبب سوء التنظيم وعدم مراعاة اجواء الحر الشديد التي يعانيها الطلبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتفشي الاصابة بوباء كورونا .واكد طلبة وطالبات لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ، ان " احدى الجامعات الاهلية منعت طلبتها من دخول القاعات الامتحانـية بسبب حملهم الهواتف النقالة ، والزمتهم بتسليمهـا كشرط لاداء الامتحان ، الامر الذي اضطر الكثير منهم لتركهـا خارج القاعات الدراسية للحاق بموعد الامتحان وعدم الانتظار طويلا في طابور تسليم الهواتف "./انتهى5

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