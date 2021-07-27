أوامر وزارية لمواجهة ارتفاع الإصابات بكورونا في العراق

2021/07/27 | 18:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، 4 أوامر وزارية بناء على توصيات اجتماع خلية الازمة النيابية يوم أمس بشأن تفشي فيروس كورونا.

وبحسب وثائق، اطلع عليها PUKmedia، فإن "الاوامر الوزارية التي صدرت هذا اليوم بناء على توصيات خلية الازمة النيابية تنص على توسعة المنافذ التلقيحية، وتوسعة السعة السريرية لمرضى كوفيد 19، تشديد الاجراءات الوقائية، فضلا عن تطبييق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة".

PUKmedia وزارة الصحة

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