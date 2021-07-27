اعتقال ارهابي فجّر عجلة مفخخة في مدينة الصدر

2021/07/27 | 18:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، اعتقال إرهابي فجر عجلة مفخخة في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد، منتصف شهر نيسان المنصرم.

وقالت الخلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: انه وبعملية نوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة المستمرة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة للغاية، تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وباسناد قوة من كتيبة الاستطلاع العميق إحدى مفاصل المديرية من القاء القبض على الإرهابي الذي نفذ عملية تفجير عجلة مفخخة في منطقة الحبيبية قرب احد الاسواق الشعبية المعروفة باسم ( سوق العتيق ) بمدينة الصدر شرقي بغداد.

واضافت: ان العملية الارهابية كانت بتاريخ 2021/4/15، وراح ضحيتها عدداً من المواطنين الأبرياء.

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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