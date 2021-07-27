2021/07/27 | 18:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، القاء القبض على قاتل “علي كريم” نجل الناشطة “فاطمة البهادلي” في محافظة البصرة. وذكر بيان للخلية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة، مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تتمكن من القاء القبض على قاتل علي كريم نجل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على قاتل نجل الناشطة “فاطمة البهادلي” في البصرة first appeared on النور نيوز.

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