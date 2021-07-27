مداخلة حول تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية. دفاعا عن حضانة متساوية بين الام والاب. - عواد احمد صالح

2021/07/27 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عواد_احمد_صالح مداخلة حول تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية.دفاعا عن حضانة متساوية بين الام والاب.



المادة 57 من القانون رقم 188 الصادر عام 1959 تقول (( 1-الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.)) ...



مما يعني أن الأصل في الأمر لا يتم حرمان الأم من الأحقية في الحضانة مباشرة الا إذا تزوجت مرة أخرى.



وبغير ذلك تظل الام تمتلك حق الحضانة الى سن بلو ......





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