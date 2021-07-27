صناديق الاقتراع - نادية خلوف

2021/07/27 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف عندما أسمع أن الديموقراطية تعني صندوق الاقتراع تصيبني غيبوبة مؤقتة أبحث من خلالها عن الاقتراع ، وصندوقه.



يستشهد السّوريين بالفترة" الدّيموقراطية" حيث كانت تجري انتخابات حقيقية، ولم يكن يومها في خمسينيات القرن الماضي قوة للإخوان المسلمين ، لكن بنفس الوقت لم يكن هناك شركات وبنية تحتية عدا الشركة الخماسية و بعض الشركات الأخرى ، ومن كان ينجح هم رؤساء العشائر، ورؤساء الطوائف حتى أن أحدهم كان يرسم بطة ......





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