اللواء رسول يحدد أهداف علاقة العراق مع التحالف الدولي

2021/07/27 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع حدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، ان علاقة العراق مع التحالف الدولي ستكون مبنية على ثلاثة ملفات.وقال اللواء رسول، لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن" كل ما يحتاجه العراق من التحالف الدولي هو ان تكون علاقة جديدة مبنية على الشراكة في موضوع مقاتلة الارهاب، ودعم القوات المسلحة العراقية بالتدريب والتجهيز والتسليح، اضافة الى الجهد الاستخباراتي". وأشار الى أن" الارهاب لا يزال يمثل خطرا، ولا تزال هناك مناطق شمال شرق سوريا يتواجد فيها بشكل كبير".ولفت الى أن" علاقة العراق مع التحالف الدولي ستكون مبنية على موضوع زيادة الخبرات والتدريب والاستشارة والتسليح ودعم للقوات الامنية في هذه المجالات"، مؤكدا "عدم الحاجة الى اي قوات قتالية اجنبية على الارض".يشار إلى ان لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي جو بايدن شهد التأكيد على عدم وجود القوات القتالية بحلول يوم 31 من كانون الأول المقبل.

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