العراق.. اعتقال منفذ هجوم بسيارة مفخخة

2021/07/27 | 18:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الثلاثاء، اعتقال "منفذ عملية تفجير عجلة مفخخة في منطقة الحبيبية" في أبريل الماضي، على ضوء "معلومات استخبارية دقيقة".

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