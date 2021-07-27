التعذيب يودي بحياة معتقل بصري.. وعائلته تكشف لـNRT تفاصيل صادمة: لديه كتاب افراج!

2021/07/27 | 18:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المتهم، هشام الخزاعي، الثلاثاء، في مديرية مكافحة جرائم البصرة بعد ثلاثة أيام من اعتقاله، فيما أكد ذووه ان ابنهم اعتقل نتيجة تشابه اسماء مع أحد المطلوبين ولديه كتاب افراج.

وقال المحامي، سليم سالم الخزاعي، وهو احد ذوي المتوفي في تصريح لـNRTاليوم، (27 تموز 2021)، ان "هشام الخزاعي توفي اثناء التحقيق والذي تم القاء القبض عليه نتيجة تشابه اسماء يوم الاحد الماضي في سيطرة الشهيد حسن جلوب (سيطرة السدرة) مدخل محافظة البصرة في الطريق الدولي السريع".

وأضاف الخزاعي، ان "عائلة المتوفي سترفع دعوة قضائية ضد مدير مكافحة جرائم البصرة والمفرزة التي قامت باعتقال ولدهم الذي توفي نتيجة عمليات التعذيب دون التاكد من هويته"، مشيرا الى ان "لديهم كتاب افراج يثبت ان لديه تشابه اسماء مع احد المطلوبين".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد مصدر امني في ذي قار، بوفاة 3 نزلاء في سجن الناصرية المركزي للأحكام الثقيلة (الحوت).

وقال المصدر لـNRTعربية، ان "نزيلين محكومين بالإعدام وفق المادة 4 من قانون مكافحة ارهاب، فارقوا الحياة في سجن الحوت بسبب امراض مزمنة"، لافتا الى ان "النزيل الاول من سكنة بغداد ويبلغ من العمر 35 عاما توفي نتيجة اصابته بالتدرن، في حين ان الثاني من سكنة البصرة ويبلغ من العمر 31 عاما".

واضاف، ان "النزيل الثالث مصري الجنسية ومحكوم بالسجن 15 عاما نتيجة ادانته وفق المادة 10 من قانون الجوازات العامة، توفي نتيجة اصابته بعارض صحي مفاجئ".

واوضح المصدر، انه "تم نقل الجثث الى دائرة الطب العدلي بمدينة الناصرية".

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