2021/07/27 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس اللجنة الأمنية ومحافظ البصرة أسعد العيداني، اعتقال المتهم بقتل الشاب “علي كريم” نجل الناشطة فاطمة البهادلي في المحافظة.

وقال العيداني في تصريح صحافي انه تم القاء القبض على المتهم بقتل الشاب علي كريم، مضيفا ان دوافع الجريمة وتفاصيل عملية الاعتقال ستعلن بعد اكتمال التحقيقات.

وكانت السلطات الامنية في البصرة قد عثرت على جثة نجل الناشطة المدنية فاطمة البهادلي وعليها آثار إطلاق ناري في مزارع ناحية سفوان غربي المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة يعلن اعتقال قاتل نجل الناشطة فاطمة البهادلي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة يعلن اعتقال قاتل نجل الناشطة فاطمة البهادلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).