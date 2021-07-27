اليوم.. دفع 600 مليون دولار لشركة نفط كويتية كتعويض لغزو 1991

2021/07/27 | 18:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصص العراق نسبة مئوية من عائدات صادراته النفطية لصندوق التعويضات.

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