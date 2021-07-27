مصدر: اعتقال قاتل نجل ناشطة في البصرة تم بإشراف مباشر من الكاظمي

2021/07/27 | 18:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بأن اعتقال قاتل نجل ناشطة في محافظة البصرة تم بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عملية اعتقال قاتل علي كريم نجل الناشطة في البصرة تمت بإشراف مباشر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

وأكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على قاتل علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي في محافظة البصرة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تمكنت اليوم، من اعتقال احد المتهمين بقتل علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي في محافظة البصرة".وقبل يومين، افاد مصدر امني، للسومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي رئيسة جمعية الفردوس ضمن قضاء الزبير في البصرة، وذلك بعد يوم من اختفائه"، ويعد علي كريم هو الأبن الثاني الذي تفقده الناشطة البهادلي بعد إغتيال الأول "أحمد"، عام 2019.

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