2021/07/27 | 18:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د بلال الخليفة

ان العراق يشهد تراجع كبير في مستوى

التعليم وارتفاع كبير في مستوى

الشهادات، لعل القارئ يتفاجأ من كلمتي

هذه لكن بعد التفكير والتدقيق نلاحظ ان

المستوى العلمي يشهد تراجع كبير جدا

فنر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية والتعليم في سطور... الامتحان الالكتروني انموذج) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية والتعليم في سطور... الامتحان الالكتروني انموذج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).