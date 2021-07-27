لا تخدعكم حرب الزعامات

2021/07/27 | 18:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

في عالم السياسة عندنا الذي تحول إلى

مهرجان كبير للسيرك يرتاده المهرجين

والقرقوزات والضّحاكين إعتدنا أن نرى

ونسمع من هذا العالم المجنون أحداثاً

وتجارب ترسم صورة سوداوية ونهاية حتم

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