يحيى رسول يحدد علاقة العراق بالتحالف الدولي في ثلاث ملفات

2021/07/27 | 18:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، ان علاقة العراق مع التحالف الدولي ستكون مبنية على ثلاثة ملفات.

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وقال اللواء رسول للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (27 تموز 2021)، إن" كل ما يحتاجه العراق من التحالف الدولي هو ان تكون علاقة جديدة مبنية على الشراكة في موضوع مقاتلة الارهاب، ودعم القوات المسلحة العراقية بالتدريب والتجهيز والتسليح، اضافة الى الجهد الاستخباراتي".

وأشار الى أن" الارهاب لا يزال يمثل خطرا، ولا تزال هناك مناطق شمال شرق سوريا يتواجد فيها بشكل كبير".

ولفت الى أن" علاقة العراق مع التحالف الدولي ستكون مبنية على موضوع زيادة الخبرات والتدريب والاستشارة والتسليح ودعم للقوات الامنية في هذه المجالات"، مؤكدا "عدم الحاجة الى اي قوات قتالية اجنبية على الارض".

يشار إلى ان لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي جو بايدن شهد التأكيد على عدم وجود القوات القتالية بحلول يوم 31 من كانون الأول المقبل.

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