وثيقة: الصحة توجه بإغلاق المسابح والمدن المائية والقاعات الرياضية والمتنزهات

2021/07/27 | 19:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت وزارة الصحة، الثلاثاء، بإغلاق المسابح والمدن المائية والقاعات الرياضية والمتنزهات.

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وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (27 تموز 2021)، فأن الوزارة "وجهت بإغلاق المسابح والمدن المائية والقاعات الرياضية والمتنزهات، وجاء ذلك لخطورة الموقف الوبائي الحالي، وزيادة اعداد الاصابات وحالات الرقود في المستشفيات والتي لم تسجل مثيلاتها منذ بدء الجائحة".

وأكدت الوزارة على ضرورة "تشديد الرقابة الصحية على المرافق الاخرى كافة (كالمطاعم والمولات) ومتابعة تطبيقها للإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين بشدة".

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