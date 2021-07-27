أسعار الدولار بعد إغلاق البورصة في العراق- عاجل

2021/07/27 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

استقر سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، في بورصة البلاد لهذا اليوم الثلاثاء.

واغلقت البورصة شراء الـ 100 دولار امريكي بـ 148500 دينار عراقي، فيما كان سعر البيع 148500 دينار.

وسجلت أوراق بيع العملة في العراق، نهار اليوم الثلاثاء، انخفاضا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وسجلت بورصات بيع الـ 100 دولار امريكي في البلاد، في محافظات الوسط والجنوب ، بسعر شراء 147.600 دينار عراقي، والبيع 148.000 دينار.

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