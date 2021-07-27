حزب بارزاني يتوعد العمال الكردستاني بسبب مواصلة هجماته ضد البيشمركة

2021/07/27 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صالح عمر، اليوم الثلاثاء، أن البيشمركة سترد على هجمات حزب العمال المتكررة كونه يعطي المبررات لتركيا لاستمرار قصفها على مناطق الإقليم.

وقال عمر في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "كردستان والبيشمركة لن تصمتا على استمرار الاعتداءات ضدها من قبل عناصر حزب العمال، الذين يستغلون عدم وجود رغبة من قبلنا بالقتال الداخلي بين الكرد".

وأضاف أن "البيشمركة سترد على أي اعتداءات جديدة تطالها، وعلى حزب العمال الاستجابة للمطالب الحكومية والشعبية بالانسحاب من مناطق إقليم كردستان، لأن الأفعال التي يقوم بها هي أفعال عصابات من المتاجرة بالمخدرات وخطف الشباب وتجنيدهم، وتهجير السكان من قراهم وفرض الإتاوات على التجار والمزارعين".

وتابع: "سنتعامل بالمثل مع هجمات حزب العمال، ولايمكن الصمت بعد الآن في ظل تكرار الاعتداءات شبه اليومية على قواتنا والمصالح العامة في الإقليم".

وخلال الـ3 أيام الماضية، استهدف عناصر حزب العمال الكردستاني قوات البيشمركة مرتين، الأولى على جبل متين بمحافظة دهوك، والثانية يوم أمس بناحية خليفان شمالي محافظة أربيل.

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