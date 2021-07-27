إيران تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

2021/07/27 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت إيران اليوم الثلاثاء، رقما قياسيا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 34 ألفا و951 إصابة جديدة في الـ24 ساعةالأخيرة. واحد.

وحصيلة الإصابات اليومية المعلنة اليوم هي الأعلى في إيران منذ تسجيل ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في فبراير 2020.

وكانت إيران سجلت يوم أمس الإثنين 31814 إصابة، مقارنة مع 18632 السبت و27146 الأحد.

وهي المرة الثالثة خلال أقل من أسبوع تسجل فيها إيران حصيلة قياسية من الإصابات اليومية.

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