2021/07/27 | 19:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وقعت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، الثلاثاء، عقدين مع الشركة العامة للاسمدة الجنوبية والشركة العامة للنقل البري لتجهيز الفلاحين بالاسمدة في كافة المحافظات. وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزارة الزراعة، ومن خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، وبتوجيه من الوزير محمد كريم الخفاجي، وقعت عقدين مهمين مع كل من الشركة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة توقع عقدين مع النقل البري والأسمدة الجنوبية لتجهيز الفلاحين بالأسمدة first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة توقع عقدين مع النقل البري والأسمدة الجنوبية لتجهيز الفلاحين بالأسمدة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة توقع عقدين مع النقل البري والأسمدة الجنوبية لتجهيز الفلاحين بالأسمدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).