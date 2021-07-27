2021/07/27 | 19:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بإغلاق المسابح والمدن المائية والقاعات الرياضية والمتنزهات.وذكرت الوزارة بحسب وثيقة حصل “النور نيوز” على نسخة منها، أنها ” وجهت بإغلاق المسابح والمدن المائية والقاعات الرياضية والمتنزهات، وجاء ذلك لخطورة الموقف الوبائي الحالي، وزيادة اعداد الاصابات وحالات الرقود في المستشفيات والتي لم تسجل مثيلاتها منذ بدء الجائحة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة توجه بإغلاق المسابح والمدن المائية والقاعات الرياضية والمتنزهات first appeared on النور نيوز.

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