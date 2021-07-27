جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان يعلن تفاصيل القبض على قاتل نجل الناشطة فاطمة البهادلي

2021/07/27 | 19:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، تفاصيل عملية القبض على قاتل نجل الناشطة فاطمة البهادلي .وقال الجهاز في بيان:" في يوم الجمعة المصادف 23 تموز الجاري ، تم في مدينة البصرة اغتيال المواطن علي كريم البهادلي، ابن الناشطة فاطمة البهادلي ، ولغرض إلقاء القبض على المشاركين في هذه الجريمة، طلبت الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية المساعدة من حكومة إقليم كردستان، وزودتنا الحكومة الاتحادية باسم المشتبه به الرئيس في هذه الجريمة".واضاف :" بعد متابعة فرق المديرية العامة لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان وبتأريخ (27/26) 7-2021 تمكنت أجهزتنا من إلقاء القبض عليه، وبعد التحقيق معه تبين أن اسمه (م ط ع ع) وهو من أهالي مدينة البصرة واعترف المتهم بارتكابه الجريمة بقتل المواطن علي كريم البهادلي، وبناءً على قرار قاضي التحقيق سيتم تسليم المتهم (م) إلى الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية".يشار إلى أن القوّات الأمنية العراقية عثرت على جثّة الناشط الحقوقي الشاب علي كريم، وعليها آثار رصاص في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، عقب اختفائه منذ مساء يوم السبت.والناشط علي كريم هو نجل الناشطة العراقية فاطمة البهادلي التي فقدت ابنها الأول عام 2019./انتهى9

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