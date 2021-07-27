اللواء رسول يحدد اهداف علاقة العراق مع التحالف الدولي

2021/07/27 | 19:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ان علاقة العراق مع التحالف الدولي ستكون مبنية على ثلاثة ملفات.وقال اللواء رسول، للوكالة الرسمية إن" كل ما يحتاجه العراق من التحالف الدولي هو ان تكون علاقة جديدة مبنية على الشراكة في موضوع مقاتلة الارهاب، ودعم القوات المسلحة العراقية بالتدريب والتجهيز والتسليح، اضافة الى الجهد الاستخباري".وأشار الى أن" الارهاب لا يزال يمثل خطرا، ولا تزال هناك مناطق شمال شرق سوريا يتواجد فيها بشكل كبير".ولفت الى أن" علاقة العراق مع التحالف الدولي ستكون مبنية على موضوع زيادة الخبرات والتدريب والاستشارة والتسليح ودعم القوات الامنية في هذه المجالات"، مؤكدا "عدم الحاجة الى اي قوات قتالية اجنبية على الارض".يذكر ان لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الابيض ، شهد التأكيد على عدم وجود قوات قتالية امريكية في العراق بحلول يوم 31 من كانون الاول المقبل./انتهى9

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