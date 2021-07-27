شاهد.. اللحظات الأولى بعد انفجار يهز مجمع كيماوي

2021/07/27 | 19:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هز انفجار تلاه حريق، مجمع كيماوي في مدينة ليفركوزن غربي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، وسبب الانفجار غير معروف حتى الآن، وفقًا لبيان صحفي صادر عن Currenta، التي تدير المجمع الكيماوي.

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