المبعوث الأميركي إلى اليمن يصل السعودية لبحث الوضع في مأرب

2021/07/27 | 19:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن يلتقي مع كبار المسؤولين من السعودية واليمن.

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