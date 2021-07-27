نحن والديموقراطية - كمال غبريال

2021/07/27 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_غبريال عفواًالحديث عن ضرورة توفر شروط الحالة الديموقراطية قبل تطبيق آلياتهالا يعني قبول الديكتاتورية ومناصرتها.***الديموقراطية غير الآليات الديموقراطيةالأولى منهج حياةوالثانية إحصاء عددي أعمى***الهياكل الديموقراطيةتحتاج لأرض ممهدة تقام عليهالا تتوفر مواصفاتها في المستنقعات العربيةكيلا تنهار على رؤوس الجميع***الديموقراطية في أبسط تعريفاتها هي"حكم الأ ......





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