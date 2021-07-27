مصادر: قائد فيلق القدس الإيراني يصل إلى بغداد في زيارة سرية

2021/07/27 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر مطلعة عن وصول قائد فيلق القدس الايراني إسماعيل قاآني الى العاصمة بغداد في زيارة سرية وغير معلنة.

وتأتي هذه الزيارة بعد ساعات من اعلان الرئيس الأميركي جو بايدن انتهاء مهام قواته “القتالية” في العراق، وأشارت المصادر الى أن زيارة قاآني تأتي من أجل الاجتماع مع عدد من القوى السياسية والفصائل المسلحة لغرض مناقشة الاتفاق العراقي – الأميركي الأخير الذي تم بين الكاظمي وبادين بخصوص تحويل المهام الأميركية من قتالية الى استشارية، يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ما زال في واشنطن ولم يصل بعد الى بغداد، إلا ان قائد فيلق القدس الإيراني استبقه ووصل الى العاصمة بغداد.

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