2021/07/27 | 19:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..بابل تمنع دخول الموظفين والمراجعين الى دوائرها بدون شهادة تلقيح المركز الخبري الوطني.

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