مؤسسة الشهداء تباشر برفع معاملات ضحايا الارهاب الى التقاعد

2021/07/27 | 20:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الثلاثاء، عن البدء برفع معاملات الشهداء والجرحى من ضحايا الارهاب الى هيأة التقاعد.

وقال رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي، في بيان صحفي، إنه “تمت المباشرة من جديد، برفع معاملات الشهداء والجرحى من ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية الى هيئة التقاعد يوم غدا الاربعاء الموافق ٢٨/٧/٢٠٢١ من خلال النظام الالكتروني الباركود بالتعاون مع هيأة التقاعد الوطنية”.

وأشار الى ان “التوقف كان بغية تحصين النظام وتقويته لعدم اختراقه من قبل ضعاف النفوس ومافيات الفساد”.

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