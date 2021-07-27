إعادة 5 ارساليات مخالفة للضوابط في ثلاث منافذ حدودية

2021/07/27 | 20:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إعادة 5 ارساليات عبر منافذها البرية في الشيب وطريبيل وزرباطية.

وقالت الهياة في بيان صحفي، ان “منفذ الشيب يعيد إرسالية عجلتين للجانب الأيراني الاولى تحمل مواد غذائية ( الجبن / الحليب السائل ) و الثانية تحمل مادة ( المرمر )وذلك لعدم اكتمال الاوراق الرسمية

واضافت الهياة ان “منفذ طريبيل يعيد إرسالية عجلة للجانب الأردني تحمل كتب ومناهج دراسية وذلك لعدم وجود موافقات رسمية بدخولها”.

وتابعت ان “منفذ زرباطية يعيد عجلتين للجانب الأيراني محملة بمادة البلاستك واركيلة وذلك لعدم اكتمال الاوراق الرسمية”.

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