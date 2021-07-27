2021/07/27 | 20:00 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابات واغلاق سوق السماوة الرئيس نتيجة مشاجرة بالاسلحة البيضاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/27 | 20:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابات واغلاق سوق السماوة الرئيس نتيجة مشاجرة بالاسلحة البيضاء) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابات واغلاق سوق السماوة الرئيس نتيجة مشاجرة بالاسلحة البيضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).