صالح يستعرض مع السامرائي جهود اللجنة المالية في تشريع قانون ملاحقة الفاسدين

2021/07/27 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استعرض نائب رئيس اللجنة المالية النيابية النائب مثنى السامرائي مع رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، جهود اللجنة المالية بشأن تشريع قانون ملاحقة الفاسدين، وأهم مجريات الأوضاع بمحافظة صلاح الدين.

وقال مكتب السامرائي الإعلامي في بيان، ان "السامرائي التقى الرئيس صالح في قصر السلام ببغداد، حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا التي تخص تشريع القوانين وعمل اللجنة المالية البرلمانية والانتخابات المبكرة و أوضاع محافظة صلاح الدين".

وأوضح السامرائي، وفقا للبيان، أنه "استعرض مع الرئيس صالح جهود اللجنة المالية فيما يتعلق بدورها بتشريع قانون ملاحقة الفاسدين واستمرارها في عقد الاجتماعات والقيام بأعمالها دون انقطاع ومن ضمن ذلك مراقبة ومتابعة تنفيذ قانون الموازنة".

وأشار البيان الى انه "تم خلال اللقاء مناقشة ملف الانتخابات المبكرة المزمع اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل واستعدادات مفوضية الانتخابات والكتل السياسية والفعاليات الشعبية لهذا الاستحقاق".

وقدم السامرائي، خلال اللقاء، للرئيس صالح تفصيلاً عن أوضاع محافظة صلاح الدين الأمنية والخدمية، مشيراً إلى "ضرورة دعم رئاسة الجمهورية مع رئاستي البرلمان والوزراء للتوجهات القاضية بإشراك الأهالي في الملف الأمني، والسعي الجاد لإنجاز مشاريع الإعمار فيها".

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