تصريح للتربية النيابية بشأن مخصصات المحاضرين المجانيين في أربع محافظات

2021/07/27 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صرحت لجنة التربية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بشأن التخصيصات المالية للمحاضرين المجانيين في أربع محافظات.

ونقلت الوكالة الرسمية قول عضو اللجنة، ناجي السعيدي، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية اطلقت التخصيصات الخاصة بالمحاضرين المجانيين في بغداد والنجف وذي قار والديوانية بعد إكمال إجراءات التدقيق"، مشيراً إلى "إيصال اشعار الصرف لهذه المحافظات، ولمدة ستة أشهر".

وتابع أن "اللجنة المالية خصصت الأموال للمحاضرين في الموازنة وبالتالي المحافظة التي تستكمل الإجراءات ستصرف الأموال لها مباشرة"، مؤكد أن "لجنة التربية رقابتها على وزارة التربية ومديرياتها، ومسؤوليتها اكمال الإجراءات الإدارية للمحاضرين المجانيين والاداريين".

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على مقترح مصطفى الكاظمي، للتعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين العاملين في وزارة التربية ضمن التخصيصات المالية المرصودة.

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