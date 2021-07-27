اكثر من ستة مليارات دولار.. ايرادات النفط لشهر حزيران الماضي

2021/07/27 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة النفط ، ان ايرادات النفط في شهر حزيران الماضي بلغت اكثر من 6 مليارات دولار.وذكرت الوزارة في بيان: :" ان كمية الصادرات من النفط الخام الشهر الماضي بلغت ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"،( 86) مليونا و(765) الفا و(589) برميلاً، بايرادات بلغت ( 6 ) مليارات و( 143 ) مليونا و(106) الاف دولار".واضافت :" ان مجموع الكميات المصدرة في حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (83) مليونا و(690) الفا و( 352) برميلا .ومن حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(75) الفا و(237) برميلا"، مبينا ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (70.801) دولارا".واشارت الوزارة الى :" ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي"./ انتهى8

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