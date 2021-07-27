ضبط مواد كيميائية خطرة سريعة الاشتعال في ام قصر بالبصرة

2021/07/27 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت هيئة الكمارك ضبط حاوية محملة بمواد كيميائية خطرة سريعة الاشتعال في البصرة.وذكر بيان للهيئة انه تم ضبط حاوية محملة بمواد كيميائية خطرة سريعة الاشتعال ، مخالفة لضوابط و تعليمات الاستيراد ، من قبل مركز كمرك ام قصر الاوسط ، بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني والجهات الساندة الاخرى ، ./انتهى9

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