وفاة فايق محمدي.. ممثل أفلام بهمن قوبادي

2021/07/27 | 20:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي فايق محمدي المغني الكوردي الشهير والعازف الموسيقي وممثل افلام السينمائي الكوردي القدير بهمن قوبادي بجلطة دماغية امس الاثنين في مدينة سنة شرقي كوردستان.

وكان الراحل مغنيا شهيرا وعازفا على عدة الات موسيقية منها (الناي والمزمار) وغيرها وكان ممثلا في افلام المخرج الكوردي الشهير بهمن قوبادي منها، فيلم (اغاني وطن امي، نص القمر، والفيلم الوثائقي دف).

PUKmedia منصور جيهاني

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