2021/07/27 | 20:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقام الدورة السادسة لمهرجان واسط السينمائي الدولي في مدينة الكوت أيام 29 و30 من شهر تموز الجاري، تحت شعار "السينما ثقافة الشعوب".

يشارك في المهرجان ضمن الأفلام العراقية المتنافسة على الجائزة الأولى، فيلمان كورديان من إقليم كوردستان، وهما فيلم "الجريمة" للمخرج كاميل قادر، وفيلم "رقصة الثلوج" من إخراج بشتيوان عبدالله.

وشهدت كل دورات مهرجان واسط السينمائي السابقة بفوز احد الأفلام الكوردية المشاركة في المهرجان، حيث تحظى السينما الكوردية في المهرجان المذكور باهتمام بالغ.

وتحمل الدورة السادسة للمهرجان اسم الفنانة العراقية الكبيرة شذى سالم، وستُكرَّم في المهرجان لمسيرتها الإبداعية الطويلة في مجال السينما.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيلمان كورديان في مهرجان واسط السينمائي الدولي‎‎) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيلمان كورديان في مهرجان واسط السينمائي الدولي‎‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).