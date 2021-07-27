دور قآاني في المنطقة.. تشكيك بقدراته وعلاقته بخامنئي

2021/07/27 | 20:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ توليه خلافة، قاسم سليماني، على رأس "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، أصبح، إسماعيل قاآني، عمليا أحد أقوى رجال إيران في المنطقة، خاصة في العراق وسوريا ولبنان، حيث تدعم طهران فيها ميليشيات مسلحة ترتبط بالحرس الثوري.

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