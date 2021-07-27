الاعمار تعلن انجاز 81% من مشروع ماء البغدادي في الانبار

2021/07/27 | 20:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، انجاز 81% من مشروع ماء البغدادي في محافظة الانبار.وذكر المركز الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تحقيق مراحل عمل متقدمة من مشروع ماء البغدادي في محافظة الانبار، عن طريق شركة الفاو الهندسية العامة واشراف المديرية العامة للماء التابعتين للوزارة، بنسبة انجاز بلغت نحو 81% تزامناً مع وصول المواد الاستيرادية اللازمة للمشروع".وأضافت أن "الطاقة الانتاجية للمشروع الواقع على نهر الفرات في ناحية البغدادي، تبلغ 4000م3/ ساعة، ويخدم مناطق البغدادي والقرى المجاورة لها". وبينت أن "المشروع يتكون من محطة وهيكل السحب و3 احواض ترسيب بسعة خزن تبلغ 5000م3، ومحطة ضخ الماء الصافي الى الخزانات الحديدية العالية بسعة 1136م3، فضلاً عن ابنية الكيمياويات والكلور والشب والطاقة الكهربائية وغيرها".

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