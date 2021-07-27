رئيس الوزراء العراقي: لن نقبل سوى بديل أمريكي في حالة تخارج

2021/07/27 | 20:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه يود أن تحل شركة أمريكية أخرى محل شركة إكسون موبيل عندما تتخارج من العراق.وتسعى إكسون، التي بدأت في عام 2019 للمضي في مشروع تكلفته 53 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط العراقي، تسعى لبيع حصتها …

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