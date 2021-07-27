إطلاق التخصيصات المالية لمحاضري أربع محافظات

2021/07/27 | 20:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة المالية خصصت الأموال للمحاضرين في الموازنة وبالتالي المحافظة التي تستكمل الإجراءات وبالامكان صرف الأموال لها .

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