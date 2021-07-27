تركيا تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا اليومية للمرة الأولى منذ نحو 3 أشهر

2021/07/27 | 20:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، تسجيل 19761 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ مطلع آيار الماضي.

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