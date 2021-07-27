كارثة بيئية تهدد بنزوح سكان هذه المناطق في ديالى

2021/07/27 | 20:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت مفوضية حقوق الإنسان في ديالى، الثلاثاء، من حصول كارثة بيئية لمساحات زراعية واسعة بسبب النقص الحاصل في مياه الشرب والري، مما قد تسبب بنزوح سكان الريف الى المدينة.

وقال مدير المفوضية، صلاح مهدي، في تصريح لـNRT اليوم، (27 تموز 2021)، ان "الالاف من الفلاحين مصيرهم مجهول بسبب أزمة الجفاف، وان الكثير من مناطق المحافظة تعيش وضعا كارثيا جراء أزمة المياه التي طالت مياه الشرب".

وأضاف مهدي، ان "كارثة بيئية ستحصل لمساحات زراعية كبيرة ولالاف المزارعين والفلاحين بسبب النقص الحاصل في مياه الشرب والري والذي يتسبب في نزوح سكان الريف الى المدينة".

وشدد مهدي على ضرورة "تضافر الجهد الحكومي لتحريك الدبلوماسية العراقية مع ايران وتركية من اجل تقاسم المياه من نهري دجلة والفرات بهدف عودة الحياة الى الاف الهكتارات الزراعية التي تتعرض للتصحر بعد ازمة المياه والجفاف في المحافظة".

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